Inossidabile Pellielo, a 53 anni conquista un pass per Parigi 2024

Giovanni Pellielo non vuole smettere di stupire e a 53 anni è in piena corsa per partecipare alla sua ottava olimpiade. Il veterano azzurro del tiro a volo è riuscito infatti a ritagliarsi un posto per la finale dei mondiali di Baku (chiusa poi al sesto posto), garantendo all'italia la quarta ed ultima carta a disposizione nel trap per Parigi 2024. Ma i pass non sono nominali e il quattro volte medaglia olimpica deve attendere le convocazioni che saranno decise dalla federazione.

LE PAROLE DI PELLIELO

"Regalare all'Italia la carta olimpica è stata un'impresa perchè sono stati anni difficili, per la pandemia e per la salute di mia madre, morta 20 giorni fa. Ora l'unico augurio che posso farmi è di essere selezionato per Parigi". Il tiratore vercellese avrebbe potuto mettere l'ottavo timbro olimpico sulla sua straordinaria carriera già a Tokyo 2020, ma vi rinunciò per salvaguardare la salute della mamma. Una porta che sembrava chiudersi per sempre, anche se con un bottino invidiabile (tre argenti e un bronzo in quattro diverse edizioni dei Giochi), ma Pellielo nonostante tutto ha tenuto il mirino ben centrato e ora si propone di nuovo come una sicurezza per il tiro a volo azzurro.

L'IMPRESA DI BAKU

A Baku, il portacolori delle fiamme azzurre ha chiuso le qualificazioni con il punteggio di 123/125 che gli ha permesso di spareggiare con altri sette tiratori per quattro posti in finale. Con un altrettanto ottimo +16 il vercellese ha staccato il biglietto per la serie conclusiva chiudendo al sesto posto finale e, cosa piu' importante, il pass per i Giochi francesi. Domani la gara iridata si concludera' con il mixed team. A decretare l'assegnazione delle medaglie saranno le tre serie di qualificazione. Per l'Italia gareggeranno le coppie Jessica Rossi-Giovanni Pellielo e Silvana Stanco-Daniele Resca.