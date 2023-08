Italia-Bosnia, stasera sfida a Torino per le azzurre

servizio di Davide Lessi

immagini (delle interviste) di Luciano Gallian

montaggio di Andrea Dudda

interviste a Stevan Ljubicic (allenatore Bosnia ed Erzegovina); Myriam Sylla (capitana Italvolley); Davide Mazzanti (ct Italvolley)

Non è pretattica. L'allenatore, serbo, della Bosnia Erzegovina è consapevole che questa sera servirà un'impresa. Le azzurre fin qui sono state perfette. E unite, come sottolinea ai nostri microfoni, la capitana dell'Italia Myriam Sylla: “Non parlo a livello tecnico perché non è qualcosa che spetta a me, parlo a livello di gruppo, la sintonia che si è creata in questi mesi può essere un'arma in più”.

Tre vittorie in tre gare

Una sintonia che è valsa tre vittorie nelle tre partite del girone disputate finora. Successi arrivati anche grazie al contributo di cinque atlete "piemontesi" di nascita o di squadra: non solo la centrale Marina Lubian, nata a Moncalieri, ma anche Francesca Bosio, quest'anno in forza al Novara, sempre all'Agil giocano Anna Danesi e il libero Eleonora Fersino. Senza dimenticare Loveth Omoruiy, neoacquisto del Chieri e tra le rivelazioni di questo europeo. Il ct Davide Mazzanti sottolinea "il lavoro straordinario che stanno facendo Chieri, Novara, Pinerolo e Cuneo. Sicuramente - dice - sono quattro realtà che hanno fatto tanto e stanno facendo tanto per il movimento".