Italia inarrestabile

Terza partita e terza vittoria consecutiva per l'Italvolley femminile che dopo Romania e Svizzera batte anche la Bulgaria del CT italiano Lorenzo Miceli, con identico risultato 3 a 0. Le ragazze di Mazzanti nella terza giornata della pool B si sono imposte per tre set a zero con i parziali 25-16; 25-17;25-13. In un'Arena di Monza nuovamente sold out le azzurre balzano a quota 3 vittorie (con 0 set persi) consentendo all'Italia di essere saldamente al comando del proprio girone nella prima fase della massima competizione continentale.

Ora il gruppo si trasferirà a Torino dove, al PalaRuffini, il 22 e il 23 agosto, si chiuderà la fase a gironi dell'Europeo contro Bosnia-Erzegovina e Croazia.

Per il match con la Bulgaria Davide Mazzanti parte con Orro in palleggio, Antropova opposto, Sylla e Pietrini schiacciatrici,

Danesi-Lubian al centro, e la novità Parrocchiale libero al posto di Fersino tenuta a riposo in via precauzionale dopo qualche problema nel post gara con la Svizzera. Paola Egonu si è fermata nella fase di riscaldamento per un leggero affaticamento muscolare.