Iveco Group, +24% i ricavi del trimestre e cresce l'utile

Iveco Group ha chiuso il secondo trimestre con ricavi consolidati pari a 4,2 miliardi di euro (in aumento del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso) e un utile netto adjusted pari a 156 milioni di euro (96 milioni in più). L'ebit adjusted è pari a 301 milioni di euro (in crescita di 183 milioni di euro), la liquidità netta delle attività industriali a 1,2 miliardi di euro (era 1,7 miliardi al 31 dicembre 2022).

"Siamo ancora più fiduciosi che raggiungeremo robusti risultati a fine anno e, di conseguenza, alziamo ancora una volta le nostre previsioni per il 2023" commenta l'amministratore delegato Gerrit Marx.

Iveco Group prevede per il 2023: ebit adjusted consolidato in rialzo, tra 750 e 800 milioni di euro (la stima precedente era tra 600 e 640 milioni di euro), ricavi netti delle attività industriali in rialzo, con un aumento dal 5% all'8% rispetto al 2022 (era dal 3% al 5% rispetto al 2022), ebit adjusted delle attività industriali in rialzo, tra 650 e 700 milioni di euro (era previsto in rialzo tra 510 e 550 milioni di euro), le spese generali, amministrative e di vendita delle attività industriali confermate a circa il 6% dei ricavi netti.

Iveco Group prevede anche una liquidità netta delle attività industriali a circa 2 miliardi di euro, incluso il riacquisto di azioni e le transazioni straordinarie già comunicate (la stima precedente era circa 2 miliardi, escluso il riacquisto di azioni, ma incluse le transazioni straordinarie già comunicate). Gli investimenti delle attività industriali sono confermati in crescita del 15% circa rispetto al 2022.