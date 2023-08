Juve salvata da Vlahovic: con il Bologna finisce 1 a 1

Una Juve grigia, lontana parente di quella vista a Udine. In Friuli squadra “moderna” e aggressiva. A Torino un undici che non riesce a esprimersi. Merito di un Bologna capace di andare più volte al raddoppio. Ma a dieci minuti dal termine, il “solito” Vlahovic trova il gol che “salva” il debutto stagionale.

Con ordine. A Torino la curva degli ospiti è quasi deserta, appena 161 tifosi, per una protesta dei gruppi organizzati contro il prezzo del biglietto, considerato troppo alto. Inizia piano la Juve. Passano i minuti e il Bologna prende coraggio: al 24esimo è Ferguson a gelare i 38mila dello Stadium. La reazione della squadra di Allegri è in un tiro deviato di Weah, unico tentativo di un primo tempo che finisce tra i fischi dello stadio.

Nel secondo tempo la Juve cambia piglio. E si lancia in avanti. Al 52esimo è Vlahovic a pareggiare al volo, ma l’arbitro Di Bello richiamato dal Var annulla per fuorigioco di Rabiot. Var che non interviene - tra le proteste rossoblù - sulla spinta di Iling jr su Ndoye. È proprio il britannico, subentrato nel secondo tempo con Pogba, protagonista nell’azione decisiva. Vlahovic di testa non perdona. Finisce 1 a 1. E forse aveva ragione Allegri: troppa euforia dopo il 3 a 0 di Udine, il bagno di umiltà è servito.