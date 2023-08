Juventus, allenamento con l'Alessandria. Ultimo test prima di Udine

La Juventus è tornata al lavoro a Ferragosto, i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa dopo l'amichevole di sabato contro l'Atalanta, giocata a Cesena finita 0-0. Massimiliano Allegri ha diretto una seduta di lavoro nella settimana che porterà all'esordio in campionato fissato per domenica sera sul campo dell'Udinese. Domani, invece, il tecnico farà le ultime prove: Danilo e compagni, infatti, saranno impegnati in un allenamento congiunto con l'Alessandria.

Barrenechea al Frosinone

Nel frattempo la Juventus saluta Enzo Barrenechea, 22 anni, ceduto in prestito al Frosinone, come aveva già ufficializzato ieri la società ciociara. Con la maglia bianconera ha collezionato 74 presenze tra primavera, NextGen e prima squadra. Ha esordito in serie A nel derby con il Torino il 28 febbraio scorso e in Champions league il 2 novembre 2022 contro il Paris Saint-Germain.