Juventus, la carica dei 20mila per la tradizionale amichevole di inizio stagione

L'addio alla tradizionale amichevole di Villar Perosa non raffredda gli animi dei tifosi della Juventus in vista della partenza della prossima stagione. Oggi, 9 agosto, la partita tra Juventus A e Juventus B si disputerà alle 18,30, all'Allianz stadium, davanti a 20mila tifosi: tutto esaurito già da 3 giorni. Porte aperte ai tifosi già alle 17: la gara verrà disputata al termine della seduta di allenamento. Un calciomercato non certo esaltante, così come il malumore dei tifosi di fronte al possibile scambio Vlahovic-Lukaku, non hanno dunque scoraggiato i tifosi juventini, che si aspettano un definitivo rilancio dopo due stagioni a dir poco tribolate, in campo e fuori. A proposito dello scambio tra i due attaccanti, un assaggio dell'atteggiamento dei supporter bianconeri c'è già stato in serata, quando all'Allianz è apparso uno striscione eloquente: “Lukaku resta a Milano, il secondo portiere già lo abbiamo”. Firmato, Curva sud.

Viaggi e miraggi

Proprio ieri Vlahovic si era recato a Monaco di Baviera. Ma non per questioni di mercato - per il serbo si parla anche di un interesse del Bayern - ma per un consulto medico programmato a causa della pubalgia che ha martoriato la sua ultima stagione a Torino. Se scambio sarà, sarà direttamente col Chelsea. Sia Pochettino che la dirigenza blues appaiono però piuttosto freddi sulle cifre proposte dalla dirigenza bianconera: Lukaku più 40 milioni per avere Vlahovic. A Londra, pare, non ne vogliano mettere più di 20. Posizioni rese ancora più lontane dai cori dei tifosi e dalla volontà più volte mostrata da Vlahovic di rimanere a Torino. Tuttavia, nelle ultime ore l'infortunio della nuova stella Nkunku potrebbe riportare il Chelsea a rivedere i suoi piani e a formulare un'offerta più sostanziosa. Scarse le possibilità che Milik possa lasciare la Juventus, dopo il sondaggio della Roma. La resistenza di Pogba alle sirene arabe lascia pensare a una sua permanenza, anche se, per rinforzare il centrocampo, spunta il nome di Khephren Thuram del Nizza, figlio di Lilian e fratello del neo-interista Marcus.

Uscite realistiche

La sensazione è che la Juve stia lavorando ad altri tipi di uscite, prima di cogliere le opportunità degli ultimi giorni di mercato: quasi fatta per Zakaria al Monaco (accordo vicino a 20 milioni di euro), al Genoa piace De Winter, alla Salernitana Miretti. Possibile prestito anche per l'ultimo arrivato, il giovane difensore uruguayano Facundo Gonzalez. Il 20 agosto, Udine, intanto, si avvicina: 3-5-2, con Weah, apparso da subito ben inserito negli schemi di Allegri, che potrebbe giocare a destra a tutta fascia oppure da esterno nel tridente. Tra i giovani, Cambiaso e Rovella dovrebbero rimanere, assieme al jolly McKennie. La nuova Juve, con ogni probabilità, sarà questa.