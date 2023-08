Juventus, Leonardo Bonucci va all'Union Berlino

Leonardo Bonucci, storico difensore della nazionale e bandiera della Juventus, lascia Torino. Sarà un nuovo giocatore dell'Union

Berlino. Secondo quanto riferisce il magazin tedesco Kicker, il club berlinese ha trovato un accordo con la Juventus. Dopo che la soluzione

auspicata da Bonucci, la Lazio, non è andata in porto, l'ex capitano bianconero ha accettato la proposta dei Köpenickers e si appresta quindi a debuttare in Bundesliga.

“Ci sarà modo per salutare i tifosi”, le uniche parole rivolte ai cronisti che lo attendevano ai controlli per l'imbarco all'aeroporto di Torino Caselle.