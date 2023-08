La coltivazione di marjiuana come attività di famiglia, denunciata madre con due figli

A Cafasse una donna di 68 anni con i figli di 28 e 38 anni aveva messo in piedi da maggio una vera e propria attività di coltivazione artigiana di marijuana. 70 metri quadrati con 158 piante di cannabis, ciascuna con un'altezza compresa tra 90 e 130 centimetri.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato 110 grammi di marijuana essiccata, 6 grammi suddivisi in tre dosi, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. In casa avevano tutto quel che serve: vasi, termometri, ventilatori, fertilizzanti, lampade, punti luce e una piastra riscaldante, un impianto di irrigazione collegato alla rete idrica dell'abitazione di loro proprietà e un impianto elettrico illecitamente allacciato alla centrale Enel.

Nel corso delle perquisizioni è stata scoperta anche una pistola Browning calibro 7,65 con matricola abrasa. L'abitazione e tutte le prove del reato sono state sottoposte a sequestro, mentre la vedova e i suoi due figli sono stati denunciati per produzione e vendita di sostanze stupefacenti, furto e detenzione di un’arma con matricola abrasa.