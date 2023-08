La febbre del Nilo è endemica anche in Piemonte

Nome esotico, west Nile, febbre del Nilo, dal nome di una regione dell'Uganda dove fu scoperta nel 1937. Ma oggi il virus trasmesso dalle comuni zanzare, del tipo Culex, che, lo ricevono da uccelli selvatici, come gazze e corvi, è endemico anche in Piemonte, come pisega spiega il direttore dell'ufficio di igiene e sanità Edorardo Moia.

I casi in Regione

A Novara ha preoccupato, dopo il decesso di un paziente anziano, il ricovero di un'altra signora ottantenne, contagiata in città. Non è emergenza, e la signora sta già meglio, ma è importante abituarsi a difendersi dalle zanzare. Gli animali serbatoio, infettati dal virus, non lo trasmettono all'uomo nè ad altri animali, solo alle zanzare. Secondo Alberto Borella, dei servizi veterinari, bisogna evitarne la riproduzione.