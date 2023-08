Tromba d'aria a Casale Monferrato, dieci minuti di devastazione

Era stato annunciato, e puntualmente il ciclone Poppea è arrivato sull'Italia e sul Piemonte interrompendo il caldo torrido dei giorni scorsi.

Fino a lunedì 28 agosto l'allerta di Arpa sarà Giallo. Sabato i temporali si sono abbattuti soprattutto sulle province di Vercelli, Novara, Biella e Alessandria. Per dieci minuti ha piovuto su Torino, verso le 15.

A Casale Monferrato, nell'alessandrino, la situazione più complessa. La centralina Arpa ha registrato in città raffiche di vento fino a 98,3 chilometri orari e 20,2 millimetri di pioggia caduta tra le 15 e le 16.

La Polizia Municipale parla di una tromba d'aria, durata dieci minuti che ha fatto grandi danni.

Il sindaco Federico Riboldi fa sapere di essere in continuo contatto per le forze dell'ordine per monitorare la situazione. E ha postato sul suo profilo social la foto di una pianta caduta in viale Giolitti, vicino all'Ospedale (video).

I casalesi hanno avuto grossi danni, tetti di garage scoperchiati, allagamenti, tegole e mancanza di corrente, in alcune zone della città.

Danneggiato il portone del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Spirito, dove sarebbe caduta parte di un tetto.

Per il maltempo, e la caduta di un albero, fa sapere Rfi, è bloccata la linea Alessandria-Chivasso. In quel momento il treno che transitava si è fermato e i passeggeri sono stati assistiti dal personale ferroviario, volontari della Protezione Civile e dai vigili del fuoco, che li hanno aiutati a salire su bus sostitutivi per raggiungere il capolinea.

A lavoro in tutto il comprensorio per cornicioni pericolanti e tetti scoperti ci sono pompieri dal distaccamento cittadino di Alessandria, Ovada, Torino, e volontari di Valenza.

Sulla autostrada A26 segnalati materiali dispersi nel tratto al confine con la provincia di Vercelli.

Criticità al centro Nuova Casale Sport.

A Vercelli i venti sono arrivati fino a 100 chilometri orari. Si sono verificati crolli di alberi. Il sindaco Andrea Corsaro ha firmato una ordinanza per vietare l'accesso a tutte le zone verdi dove saranno effettuate verifiche straordinarie, e in ultimo raccomanda prudenza ai suoi concittadini invitandoli a non camminare sotto gli alberi.

Restano a Vercelli problemi alla circolazione: è chiuso il sottopasso di piazza Roma, che collega il centro e il rione Isola, bloccato da un albero caduto, un arbusto monumentale in piazza Duomo, schiacciato dalle raffiche.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco sono stati decine per allagamenti, tetti scoperchiati (video), strade interrotte da rami e - come già detto - alberi crollati a terra.

Davanti alla sede dell'Università del Piemonte Orientale è caduto un olmo siberiano che, nel finire a terra in modo violento per il vento, ha decapitato la statua di Galileo Ferraris.

Per fortuna non ci sono stati feriti.

La situazione a Novara non è diversa. A Borgolavezzaro la statale 211 della Lomellina, così detta, è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per consentire all'Anas la rimozione di alcuni alberi caduti sulla carreggiata.

Le forze dell'ordine stanno gestendo il traffico in piena sicurezza, e nel tempo più breve possibile.

Grandine sul Biellese, nella notte scorsa. Temporali in montagna e una forte grandinata tra il comune capoluogo, Vigliano e Candelo.

Molte auto danneggiate. Decine di interventi dei vigili del fuoco per alcune piante finite sulle strade dei vari paesi

Di seguito il bollettino meteo di Arpa Piemonte per domenica 27 agosto e lunedì 28 agosto.

Una saccatura centrata sull'Inghilterra, in graduale allungamento verso sud, porta un progressivo aumento dell'instabilità sul Piemonte, con rovesci e temporali sparsi in graduale estensione dalle Alpi al resto della regione. I fenomeni potranno essere localmente forti o molto forti, specie sulle pianure a nord del Po. Tra domenica e lunedì la bassa pressione entra nel Mediterraneo ed una ciclogenesi secondaria nell'area del Golfo Ligure provocherà precipitazioni più estese e anche arealmente consistenti, con un brusco calo dello zero termico e sensibile diminuzione delle temperature. Martedì la lenta avanzata della depressione verso est consentirà un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche sul Piemonte.