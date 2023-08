La Juventus perde tifosi ma si conferma la squadra con più fan

La Juventus si conferma la squadra con più seguito. Sono 7.897.000 i tifosi bianconeri. Un dato tuttavia in calo del 2% rispetto alla scorsa stagione, complice un'annata travagliata per i ragazzi di Max Allegri. In questa speciale classifica stilata da Ipsos e Stageup, seguono l’Inter, finalista di Champions League che “sorpassa” il Milan: i nerazzurri salgono al secondo posto con un bacino di tifo di 4.017.500 unità ed una crescita del 2,5% mentre il Milan è ora terzo con 3.943.000 tifosi ed un calo di 5.4 punti percentuali. Il Napoli Campione d’Italia, è al quarto posto con 3.010.000 sostenitori ed una crescita del 14.2%. A seguire Roma, 1.804.000 tifosi e Lazio 684.000 con una crescita significativa del 31,5% che precedono Fiorentina (639.000), Cagliari (483.000), Torino (452.000) e Atalanta (327.000).