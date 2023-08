La madre di Sacha "E' malato da tempo, esiste una documentazione sui suoi disturbi psichici"

Continua a non parlare Sacha Chang, il giovane olandese accusato di aver ucciso il padre e un amico di famiglia a coltellate durante una vacanza a Montaldo Mondovì.

Il ragazzo è stato trovato in buona salute ma provato dalla fuga di 40 ore nei boschi del monregalese da Carabinieri e cacciatori insieme nella ricerca. Al momento della cattura davanti a una chiesetta non ha voluto neppure l'acqua ed è stato sempre in silenzio.

La madre arrivata in Italia dopo aver perso il marito e ritrovandosi il figlio accusato dell'omicidio ha deciso di star vicino a quel ragazzo che da tempo - dice - soffre di disturbi psichici. E' già di ritorno in Olanda per raccogliere la documentazione e coinvolgere lo psichiatra e la struttura di appoggio che aveva in cura Sacha.

Saranno questi elementi fondamentali per l'evolversi dell'iter processuale. Obiettivo della madre sarebbe quello di evitare la condanna per omicidio premeditato. Le indagini del nucleo investigativo, coordinate dal pm Mario Pesucci proseguono per chiarire i contorni del duplice omicidio: il giovane ha colpito il padre con 26 coltellate alla schiena e al volto, prima di accoltellare anche l’amico medico, rincorrendolo fino in strada.

Intanto Sacha è in carcere a Cuneo, domani l'udienza di convalida del fermo.