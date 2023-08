La Pedemontana Piemontese diventa realtà.

Stamattina in Prefettura a Biella l'Anas ha proceduto alla consegna al consorzio Agamium (composto da Cossi Costruzioni-Webuild Italia) i lavori per la costruzione della Pedemontana Piemontese di collegamento tra l'A4 (Torino-Milano), nel tratto ricadente lungo le località di Santhià, Biella e Gattinara, e l'A26 (Genova Voltri-Gravellona), in località Ghemme.

La consegna dei lavori in Prefettura a Biella alla presenza del viceministro alle infrastrutture, Galeazzo Bignami, del sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, presenti anche l'assessora regionale Elena Chiorino, il sindaco di Biella, Claudio Corradino, e l'amministratore delegato dell'Anas, Aldo Isi. Con la formalizzazione della consegna dei lavori ante-operam l'impresa avvierà il monitoraggio ambientale, fase di approfondimento finalizzata a conoscere in maniera dettagliata lo stato ambientale della porzione di territorio interessata dai lavori di costruzione della nuova opera. Il tempo fissato dal Cipess per l'esecuzione di tali attività è di un anno. Completata la fase di monitoraggio ambientale, l'Anas esaminerà il progetto.

Il progetto di realizzazione della Pedemontana, infrastruttura di interesse strategico nazionale, prevede la costruzione di un tracciato in nuova sede lungo circa 15 chilometri per un investimento di 302,8 milioni di euro, con una strada composta da due carreggiate separate da spartitraffico, ciascuna con due corsie per senso di marcia per una larghezza complessiva di 22 metri. Previsti quattro svincoli a Masserano, Roasio, Gattinara e con la A26 a Ghemme. È inoltre prevista la realizzazione di sei cavalcavia, sei viadotti. Il tempo per la costruzione è fissato in 1.800 giorni comprensivi di 360 giorni per l'esecuzione delle indagini archeologiche, monitoraggio ambientale e progettazione e di 1.440 giorni per l'esecuzione dei lavori.