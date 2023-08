La polvere afrodisiaca mette in allarme le Poste

Allarme alle Poste di via Reiss Romoli a Torino per una busta contenente della polvere sospetta, poi classificata come polvere afrodisiaca di origine naturale.

Cinque dipendenti hanno avvertito lievi malori. E' subito scattata la procedura prevista dai protocolli per possibili attacchi chimici. Immediato l'intervento di Vigili del fuoco con il nucleo Nbcr, artificieri dei Carabinieri, ambulanze e Polizia, titolare delle indagini. Gli accertamenti hanno poi permesso di appurare che si trattava di polvere afrodisiaca. Dopo un paio d'ore l’allarme è rientrato. Per precauzione i cinque dipendenti sono rimasti sotto osservazione.