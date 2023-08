La sindaca di Bardonecchia: "Superata l'emergenza idrica. Ripartono attività culturali e biblioteca"

Bardonecchia torna speditamente alla normalità. Dall'ultima riunione del Coc (centro operativo comunale) è emerso che l'emergenza idrica "è stata superata al 100%. Si sta lavorando sulla distribuzione dell'acqua sanitaria". Il 16 agosto è prevista inoltre la ripresa delle attività culturali della stagione estiva e la riapertura della Biblioteca Comunale.

"Ringrazio il governo che, fin dall'inizio di queste ore difficili per Bardonecchia, ha garantito il massimo appoggio", ha dichiarato la sindaca Chiara Rossetti, che ha ricevuto la telefonata del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci il quale ha assicurato "la vicinanza del Governo e l'impegno a supportare il Comune nelle opere di ripristino", non appena la richiesta di stato di emergenza firmata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sarà trasmessa a Roma.

"Il ministro Musumeci - dice Chiara Rossetti - mi ha assicurato di aver seguito fin dai primi momenti l'evolversi della situazione a Bardonecchia e si è complimentato per la gestione dell'emergenza". A Bardonecchia si stanno risolvendo i problemi legati all'approvvigionamento idrico e del gas. "Il nostro obiettivo - spiega la sindaca - è raggiungere presto la piena normalità".