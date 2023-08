La tassa sugli extraprofitti bancari e le conseguenze per il Piemonte

“In Piemonte abbiamo 35-36 banche che hanno dimensioni molto diverse: si va dal colosso di Intesa Sanpaolo alle piccole banche di credito cooperativo di tipo locale”. Paolo Biancone, professore ordinario di Economia aziendale all'Università di Torino arriva al punto: colpisce anche il Piemonte la nuova tassa approvata dal Consiglio dei ministri. Prelievo straordinario, riguarda solo il 2023 e gli extraprofitti. Con il boom dei tassi di interesse voluto dalla Banca centrale europea, le banche hanno guadagnato di più prestando soldi a imprese e aziende, Ma i tassi a vantaggio dei clienti con un conto corrente o un conto deposito in molti casi non sono cresciuti. L'imposta sugli extraprofitti va a colpire questo margine che il Governo ha definito ingiusto.

“L'impatto è molto diverso tra grandi e piccole banche - prosegue Biancone - perché generalmente nelle banche a diffusione territoriale la componente del margine di interesse in termini di profittabilità complessiva è superiore e quindi questa tassazione incide maggiormente su queste banche”.

La reazione non dovrebbe essere un calo dei prestiti. Il problema è l'incertezza: i dettagli della nuova tassa non sono ancora definiti. Da qui il calo in borsa di ieri e il no comment degli istituti.

Ma c'è un altro elemento da considerare, spiega il professore: “Quando si prelevano delle risorse a livello centrale e si redistribuiscono, dipende molto da come verrà fatta la redistribuzione nei territori e questo speriamo che non vada a penalizzare l'economia del Piemonte”.

Intervista a Paolo Biancone, professore ordinario di Economia aziendale all'Università di Torino