Baby gang, ancora un episodio in Vanchiglia

Una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta la notte scorsa, nel quartiere Vanchiglia di Torino, dove tre ventunenni sono stati aggrediti, minacciati con un coltello e feriti a calci e pugni da una baby gang di nordafricani. I militari sono riusciti a bloccare uno degli aggressori, un sedicenne, mentre il resto del gruppo è riuscito a disperdersi e fuggire.



Le vittime dell'attacco sono state portate in ospedale: uno è stato trattenuto in osservazione per avere sbattuto la testa a terra, gli altri due sono stati medicati e hanno avuto prognosi di 5 e 10 giorni.