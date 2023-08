Con la pioggia cresce il livello del lago Maggiore

I temporali delle ultime ore hanno avuto un effetto benefico per il lago Maggiore, il cui livello è aumentato di quasi un metro in 24 ore. Nei giorni scorsi il livello di siccità del Verbano aveva raggiunto il livello "severo", con seri problemi alla navigazione con limitazioni alla portata dei traghetti e sospensione del servizio in alcuni attracchi.

Lago Maggiore, quota dell'invaso cresciuta di un metro in 24 ore

Le piogge delle ultime ore hanno fatto crescere in modo consistente il livello del lago. Alle 13 di oggi la quota dell'invaso era arrivata a 193.74 metri contro i 192.77 della stessa ora di ieri: si tratta di 97 centimetri di quota in più, il che ha riportato il volume dell'invaso a 258,3 milioni di metri cubi di acqua.