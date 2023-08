Lettera con proiettili al tecnico del Comune

Una lettera anonima con due proiettili e una frase “Riposa in Pace” è stata recapitata, a mano, si presume, al responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Carmagnola. La lettera è stata trovata dentro la buca della corrispondenza dell'abitazione dove vive il professionista da un conoscente, perché il destinatario è in vacanza con la famiglia. Sulla busta non c'erano né il mittente né il destinatario.

Ora indagano i carabinieri che hanno sequestrato la lettera, per fare i rilievi del caso, impronte digitali e perizie calligrafiche, perché sembra che la frase “Riposa in Pace” sia stata vergata a mano. Ma soprattutto dovranno fare una comparazione dei proiettili con le arme archiviate nel data base dell'Arma. Se ci sarà un esito positivo si restringerà di molto il campo.

Massimo riserbo in Comune, dal sindaco Ivana Gaveglio che al momento rilascia poche dichiarazioni, per permettere all'Arma di lavorare serenamente. Si limita a dire che spera che sia stato un brutto scherzo, e poi dice “bisogna vedere se la lettera per veramente indirizzata a lui”, perché sarebbe stata portata a mano.

I carabinieri hanno parlato già con l'interessato, il quale ha detto di non avere mai avuto minacce né, a suo dire, di avere nemici. Certo, il ruolo che ricopre è importante perché gestisce un ufficio di rilievo nel Comune, dove transitano tutti i bandi di gara, e ora con i fondi del Pnrr ci sono molti soldi e molte gare.

Sicuramente è stato un gesto di pessimo gusto, dice il sindaco, e questo si dice a Carmagnola, nella speranza che non ci sia alcun seguito. A breve la città ospiterà la Fiera Nazional del Peperone.

C'è tuttavia un passato oscuro che pesa sulla città, quando un assessore Alessandro Cammarata, ebbe la scorta per 5 anni dopo che nel 2018 gli fu bruciata l'auto per la seconda volta in pochi mesi.