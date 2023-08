L'ex caserma Mardichì di via Bologna o l’ex poligono della Vauda come nuovo hub migranti

Per quanto i riguarda l'emergenza migranti, il prefetto di Torino Raffaele Ruperto ha fatto sapere che si sta lavorando per creare un nuovo centro destinato esclusivamente allo smistamento di chi arriva in Piemonte.



Si stanno facendo sopralluoghi all’ex caserma Mardichi di via Bologna, un’area da anni in stato di completo abbandono, a cavallo tra Regio Parco e Barriera; e la piazza d’armi dell’ex poligono militare della Vauda, a San Maurizio Canavese. In uno di questi spazi di proprietà del Demanio militare, la Prefettura vuole realizzare un hub permanente che superi la provvisorietà dell’attuale sistemazione in via Traves, dove la convenzione con il Comune scadrà a fine settembre e le condizioni non sono idonee per gestire i numeri di migranti destinati alla nostra regione.

Rispetto a via Traves si vorrebbe creare un centro con una capacità di accoglienza raddoppiata rispetto a oggi, arrivando a ospitare fra le 300 e 400 persone.