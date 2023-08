L'intelligenza artificiale contro gli evasori fiscali. Ma i giovani commercialisti sono perplessi

Questa è una scena di Matrix, film di fantascienza che ha segnato una generazione e che risale al 1999. Ed è proprio a quel film che ha fatto riferimento l'unione nazionale dei giovani commercialisti per ritrovarsi intorno al tema dell'intelligenza artificiale. Per domandarsi se sarà al servizio del cittadino, come tutti auspichiamo, oppure al governo, come avviene in quel film.

Al centro un tema tutt'altro che fantascientifico. Le tasse. Perché l'Agenzia delle Entrate ha adottato un nuovo strumento antievasione. Si chiama Vera, acronimo che sta per "verifica dei rapporti finanziari" e che in sostanza va a pescare i dati delle app di pagamento e li incrocia con quelli già in possesso dell'agenzia.

Non solo, ma può attingere anche alle cosiddette fonti aperte, come siti internet, articoli stampa e social network.

Grazie a questa attività, Vera viene usata quindi per predisporre delle liste di contribuenti a rischio sui quali poi vengono realizzati i controlli ordinari, quelli svolti da funzionari in carne e ossa.

Un sistema che ha messo in allarme i commercialisti. I quali lamentano una ondata di accertamenti.

Meglio sistemare intanto quello che c'è - dicono. Le dichiarazioni precompilate, per esempio. L'anno scorso, il 96 per cento è risultato incompleto. E poi non tutto quello che a un occhio artificiale sembra incongruente, lo è davvero.

