Lo abbandona in mezzo alla strada ma presto il cane sarà adottato

Si concluderà con il lieto fine la storia del cane abbandonato a Venaria Reale, in corso Garibaldi, in pieno giorno, dal suo padrone, che lo ha legato a una ringhiera e poi è salito in auto e se n'è andato.

Lo sdegno del sindaco

La notizia ha fatto il giro dei social. Il primo a darne notizia è stato il sindaco di Venaria Reale, Fabio Giulivi, sul suo profilo Facebook. “Se una persona non è più in grado di tenere un animale domestico, ci sono altri modi - dice il sindaco - per risolvere il problema, non certo l'abbandono”. Grazie alla prontezza dei riflessi di alcuni cittadini, presenti in quel momento, è stato possibile annotare la targa, e individuare l'auto.

Le richieste di adozione

Ora il cane, un maschio di 4 mesi, si trova nel canile di Val delle Torre, comune della Città Metropolitana di Torino che copre, per il recupero e lo stallo di animali domestici, anche il territorio di Venaria. Grazie ai social ci sono tantissime richieste di persone e famiglie che hanno dimostrato di volere adottare il cane, anche perché l'animale è molto giovane e appare davvero dolcissimo e docile, un ideale compagno di avventure.

Rintracciato il padrone

Per quanto riguarda i suoi ex padroni, la Polizia Municipale di Venaria Reale li ha rintracciati e sta valutando il da farsi. Potrebbero incorrere in una denuncia.