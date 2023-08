Alcolici a minori, locale chiuso per un mese

Non è la prima volta che il locale di via Berthollet, nel quartiere San Salvario, veniva sanzionato per avere venduto alcolici a minori e non è la prima volta che viene multato.

Era già successo nel 2022.

Ora il Prefetto ne ha disposto la chiusura per un mese, a partire dal 17 agosto. Anche questa volta il motivo è l'avere venduto alcolici a due minori di 18 anni.

Il titolare dovrà pagare nuovamente duemila euro. Per i trenta giorni successivi non potrà svolgere alcuna attività connessa alla ristorazione pubblica.