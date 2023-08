Lorenzo Sonego a caccia di qualificazione agli Us Open e al secondo turno sarebbe derby con Sinner

Stasera a New York, dalle 21,30 ora italiana, il tennista torinese Lorenzo Sonego debutta contro l'americano di origini spagnole Nicolas Moreno De Alboran numero 131 al mondo in arrivo dalle qualificazioni. Per il tennista piemontese superare il primo turno, come non gli succede dal 2019, vorrebbe dire salire nel ranking, ma soprattutto poter giocare l'ennesimo derby con Jannik Sinner. Il numero sei del mondo infatti sfiderà il tedesco Hanfmann.

Sonego e Sinner si sono già affrontati due volte del 2023 e in entrambi i casi a vincere è stato l'altoatesino.