La sonda russa Luna-25 si è schiantata sulla Luna

L'allunaggio della sonda russa sarebbe dovuto avvenire domani, ma un problema tecnico durante una manovra ha di fatto messo fine alla missione, causando lo schianto con la superficie del nostro satellite.



Luna 25 era la prima sonda lanciata dalla Russia sulla Luna dal 1976.



"Intorno alle 14:57" di ieri, "le comunicazioni con Luna-25 sono state interrotte", afferma l'agenzia russa in un comunicato. "Secondo i risultati preliminari" dell'indagine, il dispositivo "ha cessato di esistere a seguito di una collisione con la superficie lunare", ha aggiunto Roscosmos.

In un post su Telegram, l'agenzia spaziale russa ha precisato che "durante l'operazione si è verificata una situazione di emergenza a bordo della stazione automatica, che non ha consentito di eseguire la manovra con i parametri specificati. Il team di gestione sta attualmente analizzando la situazione".



Luna 25 rappresentava per l'agenzia spaziale russa un test importante per le future missioni lunari.