Lutto cittadino a Brandizzo, Chivasso e Vercelli

I sindaci di Brandizzo, Chivasso e Vercelli hanno proclamato il lutto cittadino dopo il grave incidente ferroviario in cui hanno perso la vita cinque operai mentre erano al lavoro.



A Chivasso l’amministrazione comunale e la pro loco hanno deciso di di sospendere le iniziative della festa patronale in programma per oggi, giovedì 31 agosto, "come doveroso e concreto atto dicordoglio per le morti sul lavoro". Tra le vittime, Giuseppe Aversa, di 49 anni era nato e aveva trascorso la sua infanzia a Chivasso, prima di trasferirsi a Borgo d'Ale (Vercelli), figliodi un artigiano edile di origini calabresi. “Ci stringiamo al dolore delle famiglie - ha detto il sindaco di Chivasso, Claudio Castello - e proclameremo il lutto cittadino nel giorno dei funerali dei caduti sul lavoro. Oggi èil momento in cui la sofferenza esige silenzio, ma da domani è necessaria una seria e concreta riflessione sulla sicurezza dei lavoratori in Italia, quale presupposto etico e costituzionale di civiltà e dignità. Il diritto al lavoro - ha concluso il primo cittadino - non può essere ridotto a slogan intergenerazionale al ribasso”.



"Siamo sgomenti di fronte a una tragedia del genere - ha detto il primo cittadino di Vercelli, Andrea Corsaro - la piaga degli infortuni sul lavoro è drammatica. Il lutto cittadino testimonia quanto la

cittadinanza è attonita e sgomenta davanti a un evento drammatico di questa portata. La ditta è conosciuta e apprezzata per la serietà nel lavoro".