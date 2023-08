Madre e figlia piemontesi investite sulle strisce pedonali mentre erano in vacanza a Fano

Una turista trentenne e sua figlia di 5 anni, sono state investite da un furgone mentre attraversavano sulle le strisce pedonali all' all'altezza di un camping, sulla statale 16 nella frazione Torrette, a Fano nelle marche dove erano in vacanza. Illeso il padre, che aveva appena attraversato la strada.



Madre e figlia sono ora ricoverate all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Da quanto si è appreso, la bambina è in gravi condizioni, mentre la donna è stata ferita in modo più lieve. In corso accertamenti da parte della polizia municipale.