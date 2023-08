Mattarella, un minuto di silenzio per Brandizzo. Forse dopo visita sul posto

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Torre Pellice, nelle valli valdesi alle porte di Torino, partecipare a un evento organizzato dal Comune in memoria di Altiero Spinelli. Occasione, le celebrazioni per gli 80 anni della prima conferenza pubblica dedicata al manifesto federalista europeo, che ebbe Spinelli fra i suoi protagonisti.

Il minuto di silenzio per Brandizzo

Durante il convegno ‘Il sogno europeista è nato qui. Una sfida da completare’ nel teatro della città il Capo dello Stato si è unito al minuto di silenzio osservato dalla sala in memoria dei cinque operai morti sui binari questa notte. Non si esclude che al termine del convegno Mattarella possa recarsi di persona a Brandizzo.

Il programma

Mattarella è stato accolto dal sindaco di Torre Pellice, Marco Cogno, dal sindaco della Città metropolitana di Torino, Stefano Lo Russo, e dal presidente della Regione

Piemonte, Alberto Cirio. Prima tappa in via Repubblica con la scopertura di una targa in ricordo del padre fondatore dell'Unione europea. Successivamente Mattarella è arrivato nel vicino Teatro del Forte, per prendere parte a un convegno incentrato sulla figura di Spinelli. In programma anche un incontro presso la Casa Valdese, una comunità di 35mila fedeli, e la visita al contiguo museo.