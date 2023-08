Brandizzo, Meloni: dolore e tristezza, fare luce. Salvini: Nomineremo commissione d'inchiesta

Il messaggio della premier Meloni. “Apprendo con dolore e tristezza della tragica scomparsa dei cinque operai travolti da un treno mentre effettuavano alcuni interventi di manutenzione presso la stazione di Brandizzo, nel Torinese. Alle famiglie delle vittime e ai loro cari il mio profondo cordoglio e i più sinceri sentimenti di vicinanza. Sono in contatto con il Presidente della Regione Piemonte Cirio per seguire tutti gli aggiornamenti del caso, con l'auspicio di fare quanto prima piena luce sull'accaduto”. Così la premier Giorgia Meloni.

La Russa: Fare chiarezza. "Nell'apprendere la terribile notizia dell'incidente avvenuto a Brandizzo sulla linea ferroviaria Torino-Milano e nel quale hanno perso la vita cinque operai desidero rivolgere le mie condoglianze ai parenti delle vittime. E' necessario fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente e sulle eventuali negligenze e violazioni delle norme di sicurezza. Le morti sul lavoro sono inaccettabili". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Fontana: Profondo cordoglio. "Esprimo profondo cordoglio per l'incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo. Desidero rivolgere sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e un augurio di pronta guarigione ai feriti. Auspico che venga fatta al più presto chiarezza sulle cause e sulle responsabilità di questa tragedia". Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.



Salvini: Un dramma. - "Da stanotte stiamo seguendo un dramma, innanzitutto esprimo ancora vicinanza umana alle famiglie delle vittime perchè morire di notte lungo un binario mentre si lavora non è ammissibile nel 2023. La norma già oggi prevede che non si possa lavorare sui binari se non c'è lacertificazione che il traffico ferroviario è sospeso, chiuso, quindi evidentemente... spetta alle indagini, alla magistratura capire perchè quegli operai erano sui binari mentre passava un treno, pare certo un errore umano, non sta a me giudicare daparte di chi", ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine di un convegno sul cinema al Lido di Venezia nell'ambito della Mostra del cinema. "Noi stiamo investendo in questi pochi mesi di governo insicurezza per i lavoratori delle ferrovie, per gli operatori, per i passeggeri risorse enormi, su questo però voglio andare fino in fondo perchè ci sono 5 famiglie che hanno perso i loro cari", ha aggiunto. Il ministero nominerà una commissione di inchiesta interna. La commissione, ha sottolineato Salvini, "non vuole certamente sostituirsi alla magistratura".

L'incidente di questa notte in Piemonte "è un dramma, in un contesto già problematico - ha aggiunto Salvini - oggi pomeriggio risentirò il mio collega francese perchè c'è il traforo Frejus chiuso per frana, il Monte Bianco che rischia dichiudere per lavori, il San Gottardo dove c'è stato un deragliamento, qui rischiamo veramente il blocco. Obiettivo èr iaprire Frejus prima possibile anche se è sul fronte francese quindi spetta a loro, ho chiesto la cortesia di rinviare i lavori sul Monte Bianco altrimenti è il caos".

Schlein: Basta essere il Paese in cui si muore di lavoro e stage. "A nome di tutta la comunità del Partito Democratico esprimo profondo cordoglio e mi stringo alle famiglie dei cinque lavoratori che

questa notte hanno perso la vita a Brandizzo. È una strage tremenda, cinque vite spezzate in un secondo mentre facevano il proprio lavoro. Le indagini dovranno fare chiarezza su quanto accaduto, facendo luce sulle dinamiche e le responsabilità. Ma una cosa è già certa. Non possiamo essere un Paese in cui si continua a morire di lavoro o di stage". Lo dichiara in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. "Serve urgentemente un piano strutturale di investimento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che potenzi i controlli, assuma più ispettori, aggiorni i dispositivi, metta nuove tecnologie a servizio di una maggiore sicurezza, responsabilizzi i datori di lavoro e punti sulla formazione. È uno sforzo necessario e irrimandabile per fermare questa strage quotidiana", conclude la segretaria Pd.



Ronzulli: Insopportabile. "È davvero insopportabile l’idea che cinque lavoratori escano di casa la mattina, per assicurare il sostentamento delle loro famiglie, per poi non farne più ritorno. L’incidente di Brandizzo, sulla linea ferroviaria Milano-Torino, ci riempie di un grande dolore, misto a rabbia. La lunga scia di vittime sul lavoro non accenna a diminuire, quella delle morti bianche è una piaga terribile che tutti noi dobbiamo contribuire a combattere e debellare. Con l’auspicio che venga fatta piena luce sull’ennesima tragedia, a nome mio e del gruppo dei senatori di Forza Italia, esprimiamo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime e auguriamo ai feriti una pronta guarigione”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

Conte: Una ferita, fare luce. "La tragedia dei 5 operai travolti da un treno sulla linea Torino-Milano, all'altezza della stazione di Brandizzo, è una ferita per l'intero Paese. È un dramma che ci richiama alla necessità di un rinnovato impegno per la sicurezza sui luoghi di lavoro, affinché non si verifichino più stragi come questa. Esprimo il profondo cordoglio mio e del M5S ai familiari delle vittime, augurandomi che venga fatta luce sulle dinamiche e sulle eventuali responsabilità di questa tragedia". Così il leader M5s Giuseppe Conte sui social.



Renzi: Non si parli di casualità. "Morire sul lavoro, morire così, morire facendo il proprio dovere: INACCETTABILE!". Lo scrive su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi, dopo l'incidente a Brandizzo. "Accanto al cordoglio e al dolore oggi deve essere unanime l’impegno irrinunciabile perché emerga la verità, perché i responsabili paghino, perché non si parli di casualità - aggiunge -. Ciò che è accaduto stanotte a Brandizzo, vicino a Torino, è assurdo, non solo ingiusto. Un pensiero commosso alle famiglie".



Calenda: E' inaccettabile. "Le mie condoglianze alle famiglie delle vittime del terribile incidente avvenuto sulla tratta Milano Torino. Morire sul lavoro nel 2023 in un Paese come il nostro è semplicemente inaccettabile. Dobbiamo assumerci la responsabilità di porre fine a queste tragedie". Così Carlo Calenda, leader di Azione.

Fratoianni: Non ci sono parole. "Non ci sono parole per esprimere il dolore per le cinque vittime del gravissimo incidente sul lavoro occorso questa notte in Piemonte. Questa tragedia, l'ennesima, colpisce tutti noi e il nostro Paese nel profondo. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "L'impegno per debellare la piaga delle morti sul lavoro - prosegue il leader di Si- deve essere comune a ogni schieramento. In attesa che sia fatta chiarezza fino in fondo sul perché sia stata possibile una simile tragedia, la nostra vicinanza e il nostro cordoglio alle famiglie, ai colleghi e alle persone care delle vittime".

Magi: Una tragedia immane. ''Una tragedia immane: la mia solidarietà e quella di tutta +Europa alle famiglie dei lavoratori travolti dal treno a Brandizzo. Sia fatta la massima chiarezza sulla dinamica dell'incidente''. Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo Magi.