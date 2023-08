Max, quest'anno ti giochi tutto: "Zona Champions obiettivo minimo"

Udinese-Juventus, la conferenza stampa di Allegri. “Ora iniziano le partite vere. La Juve punta al massimo. Obiettivo minimo, tornare a giocare il Champions”. Tesissimo e concentrato: Massimiliano Allegri, alla vigilia di Udine, si presenta così. Annata decisiva per lui, e il palcoscenico friulano non è di quelli facili. Come quel debutto dell'Allegri bis, nel 2021, 2 a 2 deprimente e ultima di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera, con tanto di gol annullato a tempo scaduto. Prima contro l'Udinese, come in quel 2015: la prima dell'era post Pirlo-Vidal-Tevez, primo dispiacere dell'inizio choc, preludio all'epica rimonta. Quando l'acquisto last minute si chiamava Juan Cuadrado.