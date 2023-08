Meteo, allerta gialla di Arpa fino a domani sul Piemonte settentrionale. LE PREVISIONI

Allerta gialla per forti temporali a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 13 agosto 2023, sul Piemonte nord-orientale, ovvero Torinese, val Chiusella e il Chivassese al confine con la provincia di Vercelli. Secondo Arpa Piemonte, che ha diramato le previsioni, precipitazioni deboli potranno verificarsi anche nel resto del territorio e in particolare nelle aree montane.

La situazione a Ferragosto

Lo steso potrà capiterà nella giornata di domani, lunedì 14 agosto, in particolare in mattinata, mentre la situazione dovrebbe migliorare nella giornata di Ferragosto, martedì 15, dove il rischio sembra limitato esclusivamente a temporali montani di breve durata. Per quanto riguarda le temperature per domani le massime dovrebbero essere in discesa e per martedì dovrebbero risalire per attestarsi intorno ai 30 gradi.