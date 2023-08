Emergenza migranti, cinquanta ospiti a Borgata Chiaves, frazione che conta un centinaio di abitanti

Una frazione arroccata alla fine della valle Tesso, una delle Valli di Lanzo, a Nord di Torino. E' la borgata Chiaves, frazione di Monastero di Lanzo, un centinaio di abitanti sulla carta. Qui da alcuni giorni la prefettura ha collocato cinquanta richiedenti asilo. Ad ospitarli, un condominio di nove appartamenti vuoto da anni e messo a disposizione dal proprietario alla cooperativa torinese Sanitalia Service. Il sindaco, Maurizio Togliatti è stato avvisato poco prima del loro arrivo.

I cinquanta posti letto di Chiaves fanno parte del centinaio circa attivato dalla prefettura di Torino nell'ultimo mese per far fronte all'aumento degli arrivi di migranti sul territorio, ormai quotidiani. Anche in queste ore 45 persone sbarcate a Lampedusa sono partite per raggiungere il Piemonte. Conseguenza di arrivi sulle coste italiane raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.