Militare vince la causa a Tar del Piemonte per il diritto alla manifestazione del pensiero

Anche per i militari può valere il

diritto "alla manifestazione del pensiero tutelato dall'articolo

21 della costituzione". E' quanto si ricava da una sentenza con

cui il Tar del Piemonte ha dato ragione un maresciallo delle

forze armate che era stato sanzionato con la 'perdita del grado

per rimozione' dopo aver promosso una campagna mediatica per

denunciare i tanti 'casi di suicidio nel comparto della Difesa'.

Il provvedimento dei giudici subalpini è stato confermato il 6

giugno 2023 del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha respinto

l'appello del Ministero della Difesa confermando di fatto la

sentenza del Tar piemontese. Nello stesso tempo ha ribadito una

serie di principi che devono regolare la materia. Inoltre ha

preso atto che alcune delle dichiarazioni specifiche rese dal

maresciallo potrebbero essere state "particolarmente forti e

potenzialmente offensive". E' dunque possibile, per

l'amministrazione militare, riaprire il caso (senza arrivare a

una sanzione disciplinare "espulsiva"). Tenendo comunque

presente che "in linea teorica" il comportamento del

sottufficiale resta "riconducibile alla libertà di

manifestazione del pensiero".

Il maresciallo, in servizio a Cuneo, aveva promosso la

campagna mediatica nella veste di presidente dell'associazione

Assomilitari (regolarmente riconosciuta dal Ministero della

Difesa). La tesi era che molti suicidi erano da ricondurre a

comportamenti vessatori da parte dei superiori. Quando scrisse

alla Presidenza della Repubblica scattò il procedimento

disciplinare e una denuncia penale. Il tribunale militare di

Verona trasmise le carte alla giustizia ordinaria, e il

tribunale di Cuneo archiviò l'accusa di 'diffusione di notizie

esagerate e tendenziose'.

Il Tar, dopo avere preso atto delle "note commendevoli" che

caratterizzano i trent'anni di carriera del maresciallo, si è

detto del parere che le sue affermazioni sono "espressione del

diritto di manifestazione del pensiero tutelato dall'articolo 21

della Costituzione e dall'articolo 1472 dell'ordinamento

militare", perché sono "del tutto esterne a fatti strettamente

di servizio" e si riferiscono a "rilievi di manifestazioni

contrarie al benessere del personale militare che deve essere

assicurato".