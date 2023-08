Aspettando Mira

Alla fine tornano tutti…ma con lo sconto. E' il trend corrente in casa granata. Già due gli ex prestiti con diritto poi non riscattati alla cifra pattuita, ma ricomprati al risparmio. E' successo con Vlasic prima e Lazaro poi. Ora è il turno di Miranchuk. E' lui in cima alla lista dei desideri del tecnico Juric per colmare quella casella pesante ancora vuota: la trequarti sinistra.

Il russo con tutta probabilità tornerà a vestire il granata. L'Atalanta lo ha infatti nella sostanza messo fuori rosa, e al momento non sono alle viste altri compratori che possano stuzzicare l'interesse del fantasista mancino.

Ma l'operazione potrebbe concretizzarsi sul filo di lana, pericolosamente nei pressi di quelle ore 20 di venerdì primo settembre che segnano la dead line di questa sessione estiva di calciomercato. Le parti sono ancora distanti. L'Atalanta dai 12 milioni iniziali sarebbe scesa a 10. Il Toro come argomento di trattativa sostiene invece che la soglia dei 4 milioni consentirebbe ai bergamaschi di non fare minusvalenza, alla luce degli ammortamenti accumulati nei 4 anni di contratto del giocatore già maturati. E' verosimile che un punto di incontro si possa trovare a quota 7-8 milioni.

Procede intanto in parallelo la caccia a una terza punta di qualità. Una cautela necessaria, a fronte dei frequenti infortuni di Pellegri, e dei periodi di scarsa vena realizzativa di Sanabria. In questo caso la formula offerta dal Toro agli interlocutori è il prestito con diritto di riscatto. La ricerca viene quindi condotta verso profili che risultano fuori dal progetto della società di appartenenza. E' il caso di Musa Barrow del Bologna, per la verità già seguito dal Torino in diverse sessioni di mercato delle ultime stagioni.

Piace di lui la duttilità: è in grado di ricoprire i ruoli di seconda punta e attaccante esterno di sinistra. In carriera è stato impiegato invece decisamente meno come punta centrale. A novembre compirà 25 anni e il suo contratto con il Bologna scadrà nel 2025.

Più interessante forse l'altro profilo che lo staff del Ds Vagnati starebbe seguendo: Myron Boadu, classe 2001, tre anni meno di Barrow, olandese di origine ghanese in forza ai francesi del Monaco. E' una punta centrale pura, con un bel bottino di gol quando vestiva la maglia dell'Under 21 olandese, e dell'Az Alkmaar, la sua squadra di club prima di trasferirsi nel Principato. Poco utilizzato dai transalpini nell'ultima stagione, per via dell'esplosione del suo compagno di reparto, lo svizzero Embolo, adesso vorrebbe avere più spazio e non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore dei monegaschi, Adolf Hütter.

Si parla di una spesa e di una formula analoga sia per Barrow che per Boadu: prestito con diritto di riscatto a circa 7-8 milioni. Questo nelle intenzioni granata. Ma sia Bologna che Monaco vorrebbero più soldi, e la formula dell'obbligo di acquisto.

Oltre al trequartista di destra e alla terza punta, manca un quarto laterale, preferibilmente di piede mancino, ma capace di usare bene anche il destro. Il “Giovane Ansaldi” teorizzato in tempi recenti da Juric è sempre più difficile da trovare. A oggi rimane un vero Mister X, una casella importante da riempire, per affiancare Bellanova, Lazaro e Vojvoda, i soli presenti in quel ruolo in organico, mentre Bayeye sarà dato in prestito, forse alla Ternana.

E occhio alla situazione di Schuurs. L'olandese piace a molti club. In particolare non è da escludere un improvviso attacco dell'Arsenal, che ha perso il forte centrale Timber per infortunio, e potrebbe cercare di sostituirlo con il granata. Di certo i Gunners dispongono della forza economica necessaria per soddisfare le richieste del presidente Cairo, dai 40 milioni in su.

Certo, sarebbe una perdita grave sia per la squadra che per i tifosi, che hanno eletto l'olandesone a beniamino. Se dovesse verificarsi l'uscita sportivamente drammatica e dolorosa di Schuurs, il Toro tornerebbe a tuffarsi sul vecchio obiettivo Hien dell'Hellas, sempre che nel frattempo non sia stato già ceduto all'Atalanta, in corsa per il giocatore. Lo svedese classe 1999 costa intorno ai 10 milioni.

Sarà una lunga settimana di mercato.