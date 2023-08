Missione Milan per il Toro. Allegri "perde" Lukaku?

servizio di Davide Lessi

montaggio di Giulia Parenti





A battere il Milan, il Toro c'era già riuscito l'anno scorso. Trenta ottobre 2022, luci allo stadio olimpico Grande Torino. Prima un colpo di testa di Djidji, palo-gol. Poi, due minuti dopo. il colpo del ko con il mancino di Miranchuk. Quel giocatore che adesso manca, e tanto, all'allenatore Ivan Juric. Una fantasia che si è vista poco al debutto stagionale contro il Cagliari. E che invece servirà nel posticipo di questa sera per provare a espugnare un San Siro quasi al completo: attesi almeno 72 mila spettatori. Un test di maturità. Che passa da un attacco più incisivo, magari con il ritorno al gol di Sanabria. E da una difesa che deve tenere testa al tridente Pulisic, Leao e Giroud, protagonisti nella vittoria della squadra di Pioli a Bologna.

Il destino di Dusan

Proprio il Bologna, domani pomeriggio, affronterà la Juventus allo Stadium. Una vigilia segnata dalla possibile fine della telenovela Lukaku. L'attaccante ex Inter starebbe infatti vicinissimo a trovare un accordo con la Roma di Mourinho. Se così fosse non ci sarebbe più spazio per lo scambio tra il belga e Vlahovic. Una trattativa - quella col Chelsea - osteggiata dai tifosi bianconeri. A sei giorni dalla fine del mercato il destino di Dusan sembra quello di restare il centravanti della Juve. A meno di un blitz del Real Madrid di Ancelotti.