Mondiali di atletica a Budapest, quattro torinesi in gara

Daisy Osakue (lancio del disco), Pietro Arese (1500 metri), Marco Fassinotti (salto in alto) e Brayan Lopez (staffetta 4x400/mista) sono gli azzurri “torinesi” presenti a Budapest, dove domani prende il via il 19° Mondiale di atletica leggera. I quattro piemontesi fanno parte dei 78 convocati a rappresentare l’Italia. L’appuntamento iridato assegna 49 titoli (e gloria), oltre ad essere trampolino per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Osakue sarà in gara domenica alle 9 per la qualificazione mentre la finale sarà martedì; il mezzofondista Arese avrà le batterie sabato. Fassinotti ha le qualificazioni domenica alle 10.30. Lopez inizia sabato alle 11.