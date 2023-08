Morta Michela Murgia. Dal Salone del libro a quella presentazione in Barriera. VIDEO

E' morta a Roma, all'età di 51 anni, la scrittrice Michela Murgia. Era malata da tempo: negli scorsi mesi aveva annunciato pubblicamente la sua malattia, un cancro ai reni. Nata a Cabras, in Sardegna, prima di dedicarsi alla scrittura aveva fatto di tutto: dalla cameriera all'insegnante di religione, dai call center a una centrale termoelettrica. Il successo come scrittrice arrivò nel 2009 con il romanzo Accabadora. Si è fatta notare anche per le sue posizioni politiche queer, ultra-femministe e legate all'estrema sinistra. A Torino era di casa: l'ultima volta lo scorso 19 maggio, durante il Salone del libro. Ma anche in altre occasioni. Come quella volta quando, nell'ottobre del 2018, scelse una piccola libreria del quartiere Barriera di Milano per presentare un suo libro: l'Inferno è una buona memoria.