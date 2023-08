Morte misteriosa di un imprenditore a Quincinetto: indagini in corso

Potrebbe essere stato ucciso Stefano Motta Frè. La procura di Ivrea non esclude nemmeno il suicidio. L'imprenditore agricolo 45enne era stato trovato morto il 19 luglio scorso sul greto della Dora Baltea all'altezza di Quincinetto. In un primo tempo si era pensato a un malore di Frè mentre tagliava l'erba. L'autopsia ha evidenziato come all'altezza della testa l'imprenditore presentasse delle lesioni non compatibili con una caduta. L'oggetto, oppure l'arma, che avrebbe procurato le lesioni mortali non si trova. Le indagini dei carabinieri di Settimo Vittone, coordinati dai magistrati eporediesi Ludovico Bosso e Daniele Piergianni, continuano.