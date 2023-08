Morti in carcere, Nordio a Torino: "Lo Stato non abbandona nessuno, serve detenzione differenziata"

"Ogni suicidio in carcere è un fardello che ci angoscia ogni volta". Così il ministrro della Giustizia, Carlo Nordio, ha iniziato la sua conferenza stampa nel carcere di Torino, dopo la morte ieri di due donne. "Stamane abbiamo ascoltato tutte le proposte. Cercheremo quella che vorrei chiamare una detenzione differenziata tra i detenuti molto pericolosi e quelli di modestissima pericolosità sociale. C'è una situazione intermedia che può essere risolta con l'utilizzo di molte caserme dismesse e che hanno spazi meno afflittivi", ha detto il ministro, giunto a sorpresa nel capoluogo piemonte.

“Non è un'ispezione”

Il ministro ha chiarito che la visita a sorpresa non è un'ispezione: "Non si tratta nè di un'ispezione, nè di un intervento cruento. E' un atto di assoluta vicinanza, conosco

perfettamente i disagi delle carceri. Sono qui per mostrare vicinanza anche a chi opera nella struttura penitenziaria, che soffre di gravi carenze d'organico e di difficoltà operative che sono da subito, sin dall'insediamento, all'attenzione massima del ministero", ha aggiunto Nordio, sottolineando che "abbiamo ascoltato questa mattina attentamente tutte le proposte dei partecipanti a questo tavolo, ne abbiamo preso nota".

“Riadattare beni demaniali”

"Costruire un carcere nuovo è costosissimo, è impossibile sotto il profilo temporale, ci sono vincoli idrogeoligici, architettonici, burocratici. Con cifre molto inferiori possiamo riadattare beni demaniali in mano al ministero delle Difesa compatibili con l'utilizzazione carceraria".

“Ipotesi caserme dismesse”

"Cercheremo quella che vorrei chiamare una detenzione differenziata: tra i detenuti estremamente pericolosi, quelli del 41 bis, e quelli di modestissima pericolosità sociale,

c'è una situazione intermedia che può essere risolta con l'utilizzo di molte caserme dismesse e che hanno spazi meno afflittivi, che consentono lavoro all'aperto e attività sportiva", dice ancora il ministro Nordio