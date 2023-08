Morto Aldo Nebiolo, ultimo legionario della guerra d'Indocina

E' morto a Torino Aldo Nebiolo , l'ultimo legionario eroe della guerra in Indocina . Aveva 92 anni con il funerale celebrato nel giorno del suo compleanno. Nebiolo, sposato e padre di due figli, ha scritto pagine importanti con la Legione Straniera , arma che lo vide arruolato a 19 anni. A poco più di 20 anni venne nominato sergente. Quando vestiva ancora la divisa gli furono conferite quattro croci al merito di guerra , prova di un valore riconosciutogli dai commilitoni secondo i quali Nebiolo era in grado di compiere missioni ai limiti dell'impossibile.

Nebiolo chiuse la carriera da sergente istruttore, dopo tre anni di impegno in prima linea in Indocina. Ferito in battaglia si trasferì in Algeria per formare nuove reclute. Nel corso degli anni ottenne altri riconoscimenti come la Medaglia Militare, il titolo di Cavaliere e di Ufficiale di Legione d'onore.