Mottarone, entro fine agosto richieste per i rinvii a giudizio

L'inchiesta sul crollo della funivia del Mottarone che fece 14 vittime. Entro la fine di agosto saranno depositate al Gip Rosa Maria Fornelli le richieste di rinvio a giudizio per la tragedia del 23 maggio 2021. In questi primi giorni di agosto la Procura ha provveduto al dissequestro dei documenti a suo tempo prelevati al Comune di Stresa, alla Regione Piemonte e all'ex Ustif - oggi Ansfisa - l'ufficio decentrato del ministero dei Trasporti preposto al controllo degli impianti a fune.

Montagne di carta

Una montagna di carta, scatoloni e scatoloni di documenti che in questi due anni sono stati passati al setaccio per ricostruire la cornice entro la quale si sono svolti i fatti oggetto dell'indagine. Sono tornati ai legittimi proprietari - i tre indagati Luigi Nerini, Gabriele Tadini e Enrico Perocchio - telefoni cellulari e computer sequestrati subito dopo il disastro e quelli acquisiti durante l'incidente probatorio da parte dei periti. Sono così ormai solo i "pezzi grossi" della vicenda della funivia del Mottarone a rimanere ancora sotto sequestro da parte della Procura: la stazione di partenza al Lido di Carciano, quella intermedia all'Alpino e quella di monte, in vetta al Mottarone. Sembra così sempre più probabile che, dopo il deposito delle richieste di rinvio a giudizio, l'udienza preliminare possa essere fissata per il mese di ottobre.