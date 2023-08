Mottarone, statua che raffigura un angelo nel luogo dello schianto

Sul Mottarone, nei pressi del punto in cui il 23 maggio del 2021 precipitò la cabina numero 3 della funivia con a bordo 15 passeggeri, è stata posizionata una nuova scultura voluta dai vigili del fuoco del comando del Verbano-Cusio-Ossola come simbolo di vicinanza verso le famiglie e di ricordo delle vittime.

La scultura, in legno, raffigura un angelo con alla base 14 fiori, tanti quanti le vittime della tragedia, e sulla spalla una farfalla, come simbolo di rinascita per l'unico sopravvissuto allo schianto, Eitan. L'opera, donata dallo scultore di Armeno (Novara) Marco Vecchi, è stata posizionata su una lastra in serizzo della Val Formazza realizzata e donata dalla ditta Orio Giovanni e Antonini Ivano di Varzo (Verbano-Cusio-Ossola).

La scultura è stata collocata al termine delle operazioni di rimozione delle funi traenti dell'impianto, da parte dei vigili del fuoco, su incarico della Procura di Verbania per eliminare i rischi per la sicurezza nel tratto di bosco tra la stazione intermedia di Alpino e la vetta del Mottarone.