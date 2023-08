I guidatori torinesi sono i più multati del Piemonte con 69 euro a testa

La mappa per comune di provincia

Torinesi, verbanesi e vercellesi sono gli automobilisti più multati in Piemonte. Lo dice una indagine di Facile.it - Assicurazione.it che ha esaminato i rendimento dei proventi delle violazioni al codice della strada.

I dati sono pubblici perché vengono redatti dalle città capoluogo delle otto province piemontesi.

Ma andiamo nel dettaglio, Torino con 40,5 milioni è il comune che nel 2022 ha incasso maggiori proventi dalle multe; seguono Novara, con 1.9 milioni, Asti, con 1,5 milioni.

Mentre Biella, con 590 mila euro, e Cuneo con 1,2 milioni di euro sono le più virtuose.

Nel 2022 in totale gli automobilisti torinesi hanno versato in media 69 euro in multe.

Poi ci sono i verbanesi, con 49 euro, i vercellesi, con 39 euro, gli astigiani che sono ai piedi del podio, con 26 euro, e - a pari merito - Novara e Cuneo, con 25 euro. Biella ha registrato un multa pro capite di 16 euro.

E Torino infine dove si corre di più in termini di velocità. Con 2,5 milioni di euro nel 2022 i torinesi si sono conquistati il primato degli automobilisti più veloci, oltre i limiti consentiti.