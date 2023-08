Sbanda con la moto e muore. La vittima un 23enne di Chieri, si chiamava Nicolas Sansonna

Nicolas Sansonna, 23enne di Chieri, era stato fermato verso le 13 a Ceriale dalla polizia locale per un controllo ordinario. A quel punto avrebbe dato in escandescenze e dopo essere scappato sarebbe salito su una Kawasaki parcheggiata con le chiavi già inserite dandosi alla fuga sull'Aurelia verso Vessalico, dove è avvenuto l'incidente. Quasi sicuramente a causa dell'alta velocità e della scarsa pratica con la guida, ha perso il controllo della moto cadendo sull'asfalto. Il giovane è morto sul colpo a nulla sono valsi i ripetuti tentativi di rianimarlo.

La dinamica esatta è ancora da ricostruire, sul posto i carabinieri che hanno chiuso momentaneamente la strada al traffico e la Croce Bianca di Pornassio.

Gli antefatti

Tutto ha avuto inizio ieri, quando a Loano (Savona) Sansonna ha rubato uno scooter. La proprietaria ha avvertito la polizia locale di Ceriale, che grazie alle telecamere cittadine ha localizzato il motorino guidato da un ragazzo senza casco, con diversi tatuaggi sulla testa. Alle 13 di oggi gli agenti sono arrivati sotto casa di Sansonna che alla vista delle divise ha dato in escandescenze. Gli agenti, tra l'altro, hanno scoperto che il ragazzo era stato ricoverato all'ospedale di Pietra Ligure e aveva aggredito due infermieri e un medico specializzando e il medico di ortopedia che è stato preso a schiaffi. Appena visti gli agenti Sansonna ha tirato loro alcuni oggetti compresa una caffettiera che ha rotto il parabrezza dell'auto di servizio poi è sceso in strada con un coltello ed è scappato. Inseguito dalla polizia, il ragazzo ha minacciato col coltello un poliziotto in borghese che si trovava in vacanza e lo ha rapinato della moto, una Kawasaki. A bordo della potente moto ha iniziato a correre prima della fine contro un guard rail.