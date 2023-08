Musei, sagre ed eventi: cosa fare a Ferragosto

Concerti, sagre, spettacoli e mostre. Oltre al concerto dell'orchestra sinfonica “Bartolomeo Bruni-Città di Cuneo”, a Paesana, Cuneo, non mancano le opportunità per un Ferragosto di svago in Piemonte.

L'arte

Si va dai musei di Torino, con le aperture straordinarie di molte sale espositive e l’ingresso gratuito o a un euro. Al pomeriggio musicale nel parco del Valentino a cura dell’Imbarchino. Al Mausoleo della Bela Rosin, due spettacoli di teatro e musica dal vivo, alle 17 e alle 21.

In montagna

Tanti gli eventi anche ad alta quota. Tra le mura del Forte di Fenestrelle va in scena il concerto della Cine Symphony Orchestra, 40 elementi diretti da Paolo Annunziato, che eseguiranno colonne sonore da film e serie Tv dal "Il gladiatore", "I pirati dei Caraibi", da "Star Wars" alla "La vita è bella". Un evento in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Prevista anche la proiezione sonorizzata del film Maciste Alpino.

Fuori città

Tante le feste nell'Astigiano, tra cui quella di Castelnuovo Don Bosco. A Mantovana, frazione di Predosa, in provincia di Alessandria continua fino al 16 agosto la sagra del bollito misto con bagnet. A Mondovì, Ferragosto sarà la giornata conclusiva della Mostra dell’Artigianato Artistico. A Rassa, in provincia di Vercelli, torna la sagra del mirtillo, in programma eventi e degustazioni. A Biella, si balla il liscio al chiostro di San Sebastiano, con l'orchestra piemontese "Roby e la Torpedo Blu".