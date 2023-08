Nel Torinese piove ininterrottamente. Monferrato e Vercellese le zone più colpite

Pioggia incessante da ieri in diverse aree del Piemonte: nella notte interventi dei vigili del fuoco nelle province di Torino, Alessandria e Asti per allagamenti e alberi pericolanti che in alcuni casi hanno invaso le strade.



E proprio la pioggia sarebbe all'origine di alcuni dei tanti incidenti che ieri si sono registrati sulla tangenziale di Torino, piuttosto trafficata per il rientro dalle vacanze. Per fortuna le conseguenze per gli automobilisti sono state lievi: uno solo è stato trasportato in ospedale.



Particolare attenzione per possibili criticità idrogeologiche e idrauliche sui settori di medio-bassa montagna e sulle aree pedemontane dal Torinese al VCO e sull’Appennino alessandrino, aree dove si dovrebbero rilevare i maggiori quantitativi pluviometrici entro martedì mattina (anche oltre i 150-200 millimetri localmente).

Prudenza e massima attenzione ai vari aggiornamenti di allerta meteo-idrologica che saranno pubblicati da Arpa Piemonte e dal Dipartimento Protezione Civile