Nicole Spose, licenziamento collettivo per 24 lavoratori

Procedura di licenziamento collettivo per 24 lavoratori nel cuneese. Succede a Nicole Spose, azienda fondata nel 1996 a Saluzzo e acquisita nel 2018 dalla società d'investimento internazionale BC Partners, attraverso la Pronovias Group. In via ufficiosa la comunicazioni ai dipendenti, quasi tutte donne, è arrivata il 7 luglio: a Centallo rimarrà il negozio, ma saranno soppressi la sartoria, il magazzino e parte degli uffici amministrativi. L'outlet di Castagnito d'Alba invece chiuderà definitivamente i battenti. Restano senza variazioni i punti vendita di Milano, Firenze, Roma e Bassano del Grappa.

I sindacati dicono di essere stati informati a decisione presa e lamentano che l'azienda non lascia margini di trattativa. La proposta per un accordo collettivo prevede 5 mensilità per chi ha fino 5 anni di anzianità, 7 mensilità per chi ne ha da 5 a 10 anni e 10 mensilità per chi lavorava lì da oltre 10 anni, oltre alla possibilità di ricollocazione di due figure del customer service a Barcellona. E all'impegno a fare una lettera di referenze. Alle lavoratrici in maternità o in stato di gravidanza saranno riconosciute ulteriori due mensilità. Si lavora per dare maggiori tutele alle persone con disabilità. Ma per le organizzazioni sindacali la multinazionale potrebbe fare molto di più.