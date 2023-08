No Tav, arrestato Rossetto e perquisiti vari attivisti

Ieri l'arresto di Giorgio Rossetto, oggi le perquisizioni a vari attivisti. Dopo l'assalto di domenica scorsa dei No Tav ai cantieri della nuova linea ferroviaria Torino Lione, nell'ambito del festival “Alta Felicità”, ecco gli interventi delle forze dell'ordine.

Questa mattina in Val di Susa, ai presidi (ma non al campeggio) No Tav di San Didero e Venaus, una perquisizione da parte della Digos della polizia del capoluogo piemontese.

A quanto si apprende durante gli attacchi a Chiomonte, ma in particolare a San Didero, dove è avvenuto l'assalto più massiccio da parte di un gruppo di incappucciati, sono stati utilizzati contro le forze dell'ordine razzi sparati con mortai artigianali, petardi e bombe carta. Sono stati anche usati come ordigni delle bombe a gas, anche queste artigianali. Si tratta di grossi petardi o bombe carta che vengono attaccate con delle fascette stringi-cavo a delle bombolette contenenti materiale altamente infiammabile, come appunto del gas. Quando viene acceso e colpisce il bersaglio, l'ordigno esplode con diffusione di fiamme accelerate dal gas, unendo così l'effetto dirompente di una bomba carta agli effetti di una molotov, ma con maggiore micidialità, secondo gli esperti. Alcuni di questi ordigni sono stati ritrovati inesplosi dopo gli assalti.

La perquisizione è durata alcune ore e la polizia ha sequestrato diverso materiale che, per gli investigatori, è stato usato durante gli assalti di domenica scorsa. A Venaus sono stati ritrovati diversi bastoni, mentre a San Didero sono stati sequestrati grossi petardi e paranchi meccanici con cavi d'acciaio usati per tirare giù i cancelli dei cantieri. Sequestrati anche scudi in plexiglass, rinforzati con griglie di ferro, e chiodi a quattro punte utilizzati in strada per forare i pneumatici dei mezzi delle forze dell'ordine.

Ieri sempre la Digos della polizia di Torino ha arrestato Giorgio Rossetto, 62 anni, considerato uno dei leader dell'Autonomia Contropotere e del centro sociale Askatasuna di Torino, oltre che volto noto dell'attivismo No Tav. Rossetto era sottoposto a sorveglianza speciale, in quanto ritenuto regista di manifestazioni di piazza e dimostrazioni in Val di Susa sfociate in incidenti. Il provvedimento prevedeva, oltre ad altre restrizioni, che non potesse uscire senza autorizzazione dal suo comune di residenza, cioè Bussoleno, in Val di Susa. È stato invece identificato oggi mentre si trovava a un presidio No Tav a Venaus, non distante da Bussoleno, ma fuori dal comune.

Era già finito ai domiciliari e in carcere in passato, sempre per episodi legati alla sua militanza politica di piazza.