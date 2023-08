No Tav, nuova accusa: "deviazione di acque". Rischiano tre anni di carcere

Nuova ipotesi di reato nella “collezione” di No Tav e antagonisti: “deviazioni di acque”, previsto dall'articolo 632 del codice penale. Sempre gli antagonisti, insieme agli anarchici, dovranno rispondere per atti vandalici (articolo 639) ai danni di un golf club. Gli episodi da cui derivano queste accuse sono distinti, ma vanno ad aggiungersi ai numerosi dossier aperti, in procura, su episodi riconducibili a iniziative di questi movimenti, che spesso uniscono le forze, e per i quali gli indagati sono in tutto una novantina.

Quanto ai nuovi episodi, il primo riguarda un torrente in Valle di Susa che sarebbe stato deviato dai No Tav, per cui la procura di Torino ha aperto un procedimento. In ambienti vicini all'indagine si fa presente, comunque, che l'accertamento di fatti e responsabilità non sarà agevole.

La vicenda risale al 2020, quando nel corso di un sopralluogo furono trovati dei grossi massi in un tratto del Clarea, corso d'acqua che attraversa una valle laterale in una zona a margine del cantiere del Tav nel territorio compreso fra i comuni di Chiomonte e Giaglione. L'ipotesi considerata più "verosimile" dalle forze dell'ordine è che la scostamento sia stato funzionale al cosiddetto Presidio dei Mulini, uno dei punti d'appoggio degli attivisti No Tav e del centro sociale Askatasuna. E' scattata così la denuncia per “deviazioni di acque”, reato punito con il carcere fino a tre anni.

Il rapporto contiene anche alcuni nomi di possibili sospettati, ma in ambienti investigativi si afferma che non sarà semplice risalire agli effettivi responsabili e anche accertare con precisione sufficiente l'effettiva modificazione dello stato dei luoghi.

Il secondo episodio riguarda invece i danni e gli atti vandalici compiuti a Claviere il 6 agosto nel corso di una manifestazione di anarchici e antagonisti contro le politiche sull'immigrazione. Ad essere preso di mira è stato anche il campo di golf. Gli attivisti si sono mossi da un campeggio. Al confine con la Francia vi sono stati anche momenti di tensione con la gendarmeria transalpina.

Il corteo si è mosso da un campeggio itinerante che si è insediato il 4 agosto, in assenza di autorizzazione, nei pressi dell'abitato di Claviere in località La Capanna. Un gruppo di 150-200 attivisti, vestiti di nero e travisati, si sono mossi senza preavviso lungo la statale 24, bloccando una galleria con dei cassonetti. Al confine con la Francia hanno scagliato pietre, petardi e bombe carta contro lo sbarramento della gendarmeria nazionale, che ha risposto con idranti e lacrimogeni. Al ritorno hanno imbrattato la sede stradale, compiuto atti di vandalismo e danneggiato le installazioni del Golf Club Claviere e del Centro sportivo Claviere.

Il campeggio itinerante è stato chiamato "Passamontagna Claviere Briancon - tre giorni in cammino verso un mondo senza frontiere né autoritarismi" e rientra, secondo gli accertamenti dei carabinieri, nelle iniziative riconducibili a una compagine anarchica radicale italo-francese che fa parte del movimento “Briser les Frontieres”.

Non è la prima volta che il Golf Club di Claviere viene vandalizzato dagli anarchici. Si erano registrati episodi anche nel 2020 e nel 2018.